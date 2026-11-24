В Астрахани сотрудники Росгвардии защитили 67-летнюю пенсионерку от агрессивного поведения её 44-летнего сына. Инцидент произошёл в Трусовском районе города.

Во дворе одного из домов на улице Абаканской мужчина, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, кричал на мать, размахивал руками и нецензурно выражался.

Когда семейный конфликт продолжился в доме и ситуация обострилась, напуганная пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям.

Прибывшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии пресекли противоправные действия мужчины и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подключить кнопку тревожной сигнализации можно по телефону 22-75-06 или на официальном сайте вневедомственной охраны Росгвардии.