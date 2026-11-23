В Астрахани 10-летняя девочка попала под колеса иномарки. Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.

Авария произошла 23 ноября в 15:50 на улице 1-й проезд Нефтяников.

По информации регионального УМВД, 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем Skoda Fabia, совершила наезд на несовершеннолетнюю.

В момент ДТП девочка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в больницу. Информация о характере и тяжести полученных травм не уточняется.

В настоящее время Госавтоинспекция Астрахани проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.