В Астрахани 17-летнего местного жителя подозревают в краже более 57 тысяч рублей с банковского счёта знакомого.

По версии следствия, 14 октября 2026 года подросток находился в квартире одного из домов на улице 28-й Армии в Ленинском районе города. Воспользовавшись мобильным телефоном знакомого, несовершеннолетний через приложение получил доступ к его банковскому счёту и перевёл себе более 57 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани регионального управления СК России возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.