Астраханский суд вынес обвинительный приговор бывшему старшему следователю полиции. Женщину признали виновной в покушении на мошенничество и получении взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 290 УК РФ). Доказательства собрал следственный отдел по Кировскому району города Астрахани.

Первое преступление произошло в марте 2026 года. Следователь предложила обвиняемому по своему уголовному делу помощь за 60 тысяч рублей. За эти деньги она пообещала достать положительные характеристики и документы об участии в благотворительности. Эти бумаги нужны были для суда, чтобы смягчить наказание. При этом выполнять свое обещание женщина не собиралась.

Кроме того, в мае 2026 года она получила 100 тысяч рублей от потерпевшей. Деньги она взяла за ускорение расследования уголовного дела о мошенничестве. Потерпевшая очень хотела быстрого завершения дела, так как истекал срок давности, а еще нужно было успеть подать гражданский иск.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде 2 лет принудительных работ. Из ее зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Также она должна заплатить штраф в размере 3,3 млн рублей. Кроме того, в течение 3 лет женщина не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.