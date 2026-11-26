​В Астрахани перед судом предстанет иностранный предприниматель, обвиняемый в хищении более 90 млн рублей из федерального бюджета и организации уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 162,5 млн рублей.

По версии следствия, с 2009 по 2013 год мужчина, являясь учредителем коммерческой организации, организовал схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). К махинациям он привлёк директора и главного бухгалтера компании. Оба ранее были осуждены.

При ввозе продовольственных товаров из-за границы участники схемы занижали стоимость продукции и оформляли фиктивные документы о её продаже подконтрольным организациям. В действительности товары продавали в розницу за наличные, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском учёте.

На основании подложных документов компания получала незаконное возмещение НДС из федерального бюджета. В общей сложности участникам схемы перечислили более 90 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, с 2009 по 2011 год компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму свыше 162,5 млн рублей.

Предприниматель скрывался от следствия за границей и с 2016 года находился в федеральном розыске. В отношении него заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В октябре 2026 года обвиняемого передали российской стороне в Москве, после чего доставили в Астрахань для проведения следственных действий.

Мужчине предъявлено обвинение по девяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в организации уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следственное управление СК России по Астраханской области завершило расследование. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.