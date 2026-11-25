В Астрахани бывшего адвоката приговорили к пяти годам колонии за мошенничество. Мужчина получал от клиентов миллионы рублей, обещая решить их проблемы с законом благодаря якобы имеющимся связям в правоохранительных органах и судебной системе.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2025 года адвокат убедил местную жительницу, что его знакомые в правоохранительных органах могут повлиять на решение о непривлечении её сына к уголовной ответственности. Опасаясь за судьбу сына, женщина согласилась на предложенные условия и 28 ноября передала адвокату 1,5 млн рублей.

Позже мужчина вновь потребовал деньги, продолжая убеждать астраханку в том, что её сыну грозит уголовное преследование. 4 февраля 2026 года женщина передала ему ещё 200 тысяч рублей.

На этом адвокат не остановился и намеревался получить оставшиеся 3,3 млн рублей. Однако довести задуманное до конца он не смог — мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

В ходе расследования уголовного дела установили ещё четверых потерпевших. Им адвокат также рассказывал о своих якобы имеющихся связях в правоохранительных органах и судах, обещая повлиять на принятие решений в их пользу. Таким образом он получил ещё несколько миллионов рублей.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления Следственного комитета совместно с УФСБ России по Астраханской области.

Суд признал бывшего адвоката виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество).

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Кроме того, ему запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трёх лет. Автомобиль осуждённого конфискуют в доход государства.