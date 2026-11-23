Астраханские женщины предстали перед судом за крупную аферу с государственными деньгами. Суд вынес обвинительный приговор четырем местным жительницам. В зависимости от роли каждой их признали виновными в мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Доказательства, собранные Икрянинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области, суд признал достаточными.

Афера длилась с ноября 2021 года по декабрь 2024 года. Две из осужденных работали в Центре социальной поддержки населения Икрянинского района и занимались оформлением соцконтрактов. Действуя в составе преступной группы, они нашли 41 местного жителя. На этих людей заключили фиктивные социальные контракты на развитие индивидуального предпринимательства, чтобы незаконно получить выплаты. (Кстати, уголовные дела в отношении этих 41 местных жителей уже рассмотрели в суде ранее).

Своими действиями организованная группа нанесла бюджету ущерб на сумму свыше 12 млн рублей.

Преступную схему пресекли благодаря совместной работе регионального Следственного комитета и УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области.

По приговору суда всем четырем женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5,5 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.