В Краснодарском крае транспортные полицейские выясняют обстоятельства гибели 51-летнего уроженца Астраханской области под колесами грузового поезда. Сообщение о трагедии на железной дороге поступило в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Крымская.

По предварительным данным, происшествие случилось 19 ноября в 11:30 на перегоне Протока – Полтавская. Мужчина шел в опасной близости — между железнодорожными путями.

Заметив человека, машинист локомотива неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако расстояние оказалось слишком малым, и избежать наезда не удалось. От полученных травм астраханец скончался на месте.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали случившегося, после чего материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.