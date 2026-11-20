В Астрахани перед судом предстанут двое работников местного предприятия, обвиняемых в серии краж судовой арматуры. Расследование уголовного дела завершили сотрудники Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, общий ущерб от действий сообщников превысил 170 тысяч рублей.

По данным следствия, криминальную схему изначально запустил один из сотрудников. Благодаря своим служебным обязанностям мужчина имел свободный доступ на борт обслуживаемых судов. Он снимал металлические элементы противопожарных систем и выносил их с охраняемой территории под видом личных вещей.

Когда стало ясно, что пропажу никто не заметил, работник решил расширить промысел и позвал в напарники коллегу. Вдвоем они собирали ценные металлические комплектующие в сумки, а чтобы не попасться на проходной, просто перебрасывали груз через забор предприятия. Похищенные детали подельники сдавали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению.

В зависимости от роли каждого из фигурантов им предъявлено обвинение по ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.