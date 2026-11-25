В Астраханской области пенсионерка лишилась 443 тысяч рублей личных накоплений, поверив мошенникам, которые обещали ей выплату за трудовой стаж.

В полицию Камызякского района обратилась местная жительница 1937 года рождения. Неизвестные убедили пожилую женщину в том, что для получения выплаты ей необходимо задекларировать наличные средства. Следуя указаниям злоумышленников, пенсионерка передала все указанные деньги неизвестному мужчине возле подъезда своего дома.

Ещё одной жертвой мошенников стал житель Советского района 1960 года рождения. Мужчина хотел приобрести лодочный мотор на популярном сайте объявлений. Под предлогом продажи товара неизвестный убедил покупателя перевести через мобильное приложение 615 тысяч рублей на неустановленный счёт.

В обоих случаях пострадавшие лишились личных накоплений. Общая сумма ущерба составила 1 млн 58 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.