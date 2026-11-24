Астраханка лишилась более 1,7 млн рублей, поверив обещаниям заработка на инвестициях. Женщина 1987 года рождения обратилась за помощью в полицию Кировского района.

С ней через приложение связался неизвестный, представившийся оператором инвестиционной компании. Под предлогом получения прибыли он убедил женщину перевести на неизвестный счёт 1 746 575 рублей. Затем собеседник потребовал ещё 100 тысяч рублей, однако астраханка отказалась переводить деньги.

Жертвой другой мошеннической схемы стал астраханец 1998 года рождения. Ранее мужчина обращался в салон, предоставляющий интимные услуги. Неизвестный, представившись владельцем салона, убедил его перевести деньги якобы для разблокировки кассового аппарата. В результате мужчина лишился 111 тысяч рублей личных накоплений.

Ещё одной пострадавшей оказалась медицинская сестра 1973 года рождения. С ней связались через мессенджер и предложили помощь в подготовке документов для прохождения аккредитации. Женщина перевела на неизвестный счёт 120 тысяч рублей.

Астраханец 1991 года рождения потерял деньги при попытке купить подводное ружьё через социальную сеть. Он перевёл неизвестному продавцу 6700 рублей.

По всем четырём фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба составила 1 984 275 рублей.