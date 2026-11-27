В Астраханской области попытка самостоятельно восстановить изоляцию повреждённого электрического провода с помощью изоленты обернулась трагедией. От удара током погиб 10-летний ребёнок. Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор по этому делу.

Как установил суд, местный житель самостоятельно проложил электрическую проводку на своём земельном участке вдоль забора, разделяющего его территорию с соседской.

Весной 2025 года мужчина обнаружил разрыв провода и самостоятельно его устранил. Он также заметил, что изоляция провода, проходящего между его домом и соседским, местами разрушена. Вместо замены повреждённого провода астраханец частично восстановил изоляцию с помощью изоленты. При этом никаких мер по ограничению доступа к опасному участку проводки он не предпринял.

Трагедия произошла 8 июня 2025 года. Десятилетний ребёнок, гостивший у бабушки и дедушки, собирал черешню с дерева, растущего на участке осуждённого. Во время сбора ягод мальчик случайно коснулся оголённого электрического провода и получил смертельный удар током.

Суд признал владельца участка виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчине назначили один год и шесть месяцев ограничения свободы. Кроме того, с него взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, после чего адвокат осуждённого обратился в кассационный суд.

Защита ссылалась на процессуальные нарушения, недоказанность вины мужчины и отсутствие причинно-следственной связи между его действиями и гибелью ребёнка. Кроме того, адвокат утверждал, что мальчик сам нарушил правила безопасности.

Кассационный суд признал эти доводы необоснованными. Вину астраханца сочли доказанной, а назначенное наказание — справедливым. Решения нижестоящих судов оставлены в силе.