Астраханец получил реальный срок за то, что поднял руку на сотрудника полиции. Суд вынес обвинительный приговор 19-летнему местному жителю по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Все произошло в марте 2026 года. Молодой человек ехал на мопеде по берегу реки Ахтуба в поселке Комсомольский Красноярского района Астраханской области. Его остановил полицейский и попросил предъявить водительское удостоверение.

Парень отказался показывать документы и набросился на стража порядка. Он применил физическую силу и причинил полицейскому телесные повреждения.

Доказательства, собранные Приволжским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области, суд признал достаточными. В итоге 19-летнего астраханца приговорили к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.