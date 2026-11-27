В Астраханской области обнаружили полузатопленную баржу, вблизи которой зафиксировали признаки загрязнения реки нефтепродуктами. Судно находится в акватории реки Кизань возле села Карагали Приволжского района.

После поступления информации о затонувшем имуществе специалисты Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с подведомственным учреждением провели выездное обследование.

В ходе осмотра акватории специалисты обнаружили перевернувшееся и частично затопленное судно типа баржи. Рядом с ним выявили признаки загрязнения воды нефтепродуктами.

Сотрудники аккредитованной лаборатории ФГБУ «СевКасптехмордирекция» отобрали пробы, чтобы определить, какое воздействие затонувшее судно оказывает на окружающую среду.

После получения результатов лабораторных исследований и установления всех обстоятельств Росприроднадзор примет процессуальное решение и рассчитает размер ущерба, причинённого реке Кизань.

Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.