В Астрахани военнослужащие регионального управления Росгвардии помогли экстренно доставить полуторагодовалую девочку в детскую больницу.

Инцидент произошёл на улице Яблочкова. К росгвардейцам обратилась местная жительница, которая сообщила, что её маленькая дочь начала задыхаться.

Офицеры оперативно изменили свой маршрут и организовали сопровождение матери с ребёнком на служебном автомобиле. Благодаря этому добраться до медицинского учреждения удалось всего за пять минут.

Сейчас девочка находится под наблюдением медиков. Её жизни ничего не угрожает.