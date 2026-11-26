В Астрахани на улице Студенческой массивное дерево рухнуло на припаркованный внедорожник Nissan. О происшествии сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Астрахань».

Судя по опубликованной фотографии, часть ствола упала прямо на крышу автомобиля, перегородив при этом пешеходную дорожку. По словам очевидцев, дерево было трухлявым.

Напомним, 26 ноября в Астраханской области наблюдался сильный порывистый ветер. Синоптики предупреждали об усилении его порывов до 20 метров в секунду, а сотрудники МЧС рекомендовали жителям держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Информации о пострадавших и размере ущерба, причинённого владельцу автомобиля, пока нет. Причина падения дерева официально не уточняется.