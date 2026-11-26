Обмеление Каспийского моря, актуальное для Астраханской области, вызывает серьёзную обеспокоенность всех прикаспийских государств. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин во время встречи со школьниками и студентами на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Глава государства отметил, что исторически уровень Каспийского моря периодически повышался и понижался. Однако сейчас наблюдается устойчивая тенденция к его снижению.

«Каспий, он то опускается, его уровень моря, то поднимается. Сейчас все больше опускается. Тревогу вызывает у всех стран Каспийского региона», — подчеркнул Владимир Путин.

Ещё одной серьёзной экологической проблемой президент назвал ситуацию с высохшим Аральским морем, уровень воды в котором восстанавливается крайне медленно. По его словам, всестороннее изучение обоих водоёмов является масштабной и важной задачей для современной науки.

Напомним, ранее Владимир Путин уже обращал внимание на проблему обмеления Каспия в октябре 2026 года на Каспийском экологическом саммите в туркменском городе Туркменбаши.

Как сообщали «Аргументы и факты», за последние 20 лет площадь обмеления Каспийского моря только в российской части достигла порядка 20 тысяч квадратных километров. При этом уровень воды ежегодно снижался в среднем на девять сантиметров.

Президент предупреждал, что сохранение таких темпов обмеления может привести не только к серьёзным экологическим последствиям, но и к оттоку инвестиций, сокращению рабочих мест и снижению качества жизни населения.\