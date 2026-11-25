В Астраханской области 26 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Об ухудшении погодных условий жителей региона предупредили в региональном управлении МЧС.

По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный ветер прогнозируется с 03:00 и до конца суток. Местами возможны небольшие осадки в виде снега с дождём.

В связи с непогодой специалисты МЧС рекомендуют астраханцам соблюдать следующие меры безопасности:

не находиться под линиями электропередачи и не приближаться к оборванным проводам;

обходить шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей;

держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, рекламных щитов и недостроенных зданий;

не прятаться от сильного ветра возле стен домов, поскольку с крыш могут упасть шифер и другие кровельные материалы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112.