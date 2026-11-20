По оперативным данным регионального ГУ МЧС России, за прошедшие сутки на территории Астраханской области произошло два пожара. В одном из них пострадала пожилая местная жительница.

Первое возгорание зафиксировали утром 19 ноября в Володарском районе. В 07:35 на улице Школьной, 3 в селе Козлово загорелась хозяйственная постройка. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. На месте работали 8 специалистов МЧС и 2 единицы техники, справиться с пламенем удалось за 50 минут. Обошлось без пострадавших, предварительная причина пожара сейчас устанавливается.

Второй пожар случился поздно вечером, в 23:50, в Камызякском районе (на улице Фермерской, 2). В одной из квартир загорелись внутренняя отделка и вещи на общей площади 2 квадратных метра. Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных расчетов (на вызов выезжали 5 специалистов и 2 спецмашины).

При инциденте пострадала 64-летняя женщина. По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования.