Астраханская область заняла 26-е место в десятом рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Результаты исследования подготовили эксперты «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости. У нашего региона 58,7 балла.

Уже десятый год подряд лидерами рейтинга становятся регионы Северного Кавказа. Первое место у Республики Дагестан (88,9 балла), второе — у Чеченской Республики (86,6), третье — у Республики Ингушетия (85,6). Следом идут Кабардино-Балкарская Республика (76,5) и Ставропольский край (73,0). Шестое место заняла Москва (71,6), а седьмое разделили Пензенская область и Санкт-Петербург (по 70,4 балла).

В замыкающую пятерку вошли Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Республика Хакасия. Эти регионы показали слабые результаты по большинству показателей.

Эксперты учитывали девять показателей: потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. В 2025 году доля россиян, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, составила 63,8%. Это на 2,5 процентных пункта больше, чем годом ранее.

В среднем на одного взрослого россиянина за 2025 год продали 1404 сигареты. Это на 3% больше, чем в 2024-м. Потребление алкоголя на душу взрослого населения в среднем по стране составило 9,9 литра чистого спирта. При этом в 28 регионах этот показатель равен или ниже среднего по России.