Астраханские аграрии продолжают наращивать темпы производства. По итогам 9 месяцев текущего года рост валовой сельскохозяйственной продукции составил 102,8% к уровню 2025 года.

В 2026 году объем производства сельхозпродукции в регионе планируют довести до порядка 80 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем в 2025 году.

Такой рост обеспечивают масштабные инвестиционные проекты. В сельскохозяйственной отрасли региона сейчас реализуют проекты по рисоводству, картофелеводству, производству овощей открытого и закрытого грунта, кормопроизводству, производству мяса бройлера и рыбных кормов. В них планируется привлечь инвестиции объемом свыше 50 млрд рублей и создать более 3 500 новых рабочих мест.

Шесть из этих проектов получили статус «Особо важный инвестиционный проект»: