Астраханские аграрии продолжают наращивать темпы производства. По итогам 9 месяцев текущего года рост валовой сельскохозяйственной продукции составил 102,8% к уровню 2025 года.
В 2026 году объем производства сельхозпродукции в регионе планируют довести до порядка 80 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем в 2025 году.
Такой рост обеспечивают масштабные инвестиционные проекты. В сельскохозяйственной отрасли региона сейчас реализуют проекты по рисоводству, картофелеводству, производству овощей открытого и закрытого грунта, кормопроизводству, производству мяса бройлера и рыбных кормов. В них планируется привлечь инвестиции объемом свыше 50 млрд рублей и создать более 3 500 новых рабочих мест.
Шесть из этих проектов получили статус «Особо важный инвестиционный проект»:
- «Строительство тепличного комплекса» для круглогодичного выращивания овощей (инвестор – ООО «ТК «КЕДР»);
- «Астраханская рисовая система» (инвестор – ООО «АПК Ресурс»);
- «Строительство агрокомплекса по выращиванию и промышленной переработке томатов в Астраханской области» (инвестор – ООО «Агроинновация Астрахань»);
- «Создание комплекса по выращиванию кормовых культур с последующей их переработкой» (инвестор – ООО «Арабия-Экспо Агро»);
- «Агрокомплекс полного цикла по производству томатной пасты» (инвестор – ООО «Томарина»);
- «Строительство завода по производству кормов искусственной сушки на основе люцерны в Астраханской области» (инвестор – ООО «Альберсим-Агро»).