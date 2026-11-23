В Астраханской области ещё на год продлили действие регионального закона о денежной выплате гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России. Теперь срок его действия установлен до 31 декабря 2027 года.

Соответствующие изменения депутаты Думы Астраханской области приняли 19 ноября 2026 года.

Поправки внесены в областной закон от 20 сентября 2023 года № 72/2023-ОЗ «О единовременной денежной выплате лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Какие изменения внесли

Ранее действие закона было ограничено 31 декабря 2026 года. Принятыми поправками этот срок заменили на 31 декабря 2027 года.

Таким образом, региональный механизм предоставления денежных выплат заключившим контракт сохранится и в следующем году.

Кроме того, депутаты изменили часть 1 статьи 2 указанного закона. Из её первого абзаца исключили слово «однократно».

При этом сам документ с поправками не содержит новых размеров выплат и не устанавливает конкретного порядка повторного получения средств.