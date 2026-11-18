Астраханцев в четверг, 19 ноября, ждет достаточно теплая, но пасмурная и туманная погода. По данным синоптиков, в течение суток по Астраханской области сохранится переменная облачность. Ночью и в утренние часы в отдельных районах региона на дороги опустится туман, а днем местами пройдет небольшой дождь.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха по области составит от +1 до +6 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 градусов.

В самой Астрахани обойдется без существенных осадков, однако переменная облачность сохранится. Ночью и утром город также накроет туман. Ветер ожидается юго-восточный, 6–11 метров в секунду. Ночью в областном центре прогнозируют +3...+5 градусов, а в дневное время воздух прогреется до комфортных +10...+12 градусов.