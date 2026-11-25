В Астраханской области в программу капитального ремонта на 2026 год вошли более 500 многоквартирных домов.

Сейчас масштабные работы ведутся в домах № 4 и 8 на улице Степана Здоровцева. Специалисты ремонтируют крыши, фундаменты и фасады зданий.

Помимо восстановления стен и цоколей, в перечень работ входит замена окон в подъездах, отливов и водосточных труб.

Ранее в этих домах уже отремонтировали внутридомовые системы отопления. До завершения программы капитального ремонта также планируется обновить системы канализации, водоснабжения и электроснабжения.