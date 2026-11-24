В Астраханской области с 1 марта 2027 года вводится пятилетний запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Кроме того, в регионе расширили перечень мест, где нельзя торговать табачной и никотинсодержащей продукцией.

Соответствующий закон депутаты Думы Астраханской области приняли 19 ноября 2026 года. Документ подписал губернатор Игорь Бабушкин 23 ноября.

Где запретят продавать табачную продукцию

Новые ограничения затронут сразу несколько категорий объектов и территорий.

В частности, розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции не допускается:

В зданиях и помещениях, находящихся во владении или пользовании организаций отдыха детей и их оздоровления, где непосредственно ведётся такая деятельность.

В местах проведения официальных спортивных соревнований на время их проведения.

В зданиях и помещениях, принадлежащих организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Астраханской области, где непосредственно оказывается социальная помощь.

На территориях зон отдыха и других участках, связанных с использованием водных объектов для отдыха, включая пляжи.

В культовых зданиях и сооружениях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий и находящихся в пользовании религиозных организаций.

На какой срок вводится запрет на вейпы

Отдельная статья закона касается электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Их розничная продажа на территории Астраханской области будет запрещена с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Таким образом, ограничение рассчитано на пять лет.

Контроль за соблюдением установленных требований будет осуществляться в соответствии с федеральным законодательством. Региональный надзор в сфере розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции возложен на уполномоченный исполнительный орган Астраханской области.

Закон № 69/2026-ОЗ вступает в силу 1 марта 2027 года.