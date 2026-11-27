В Астраханской области утвердили новые показатели стоимости квадратного метра жилья, которые будут использоваться при приобретении квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На четвёртый квартал 2026 года установлены следующие значения:
- Астрахань — 109 940 рублей;
- Знаменск — 109 940 рублей;
- Ахтубинский район — 109 940 рублей;
- Приволжский район — 109 940 рублей;
- Камызякский район — 109 940 рублей;
- Харабалинский район — 107 824,67 рубля;
- Черноярский округ — 101 691,33 рубля;
- Наримановский район — 101 553,33 рубля;
- Лиманский округ — 99 160 рублей;
- Красноярский округ — 98 473,33 рубля;
- Володарский район — 98 410 рублей;
- Енотаевский округ — 96 208,67 рубля;
- Икрянинский район — 95 675,90 рубля.
Таким образом, разница между максимальной и минимальной расчётной стоимостью квадратного метра в регионе составляет 14 264,10 рубля.
Утверждённые показатели будут применяться при приобретении квартир для детей-сирот на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также при покупке жилья в строящихся многоквартирных домах по договорам долевого участия.
Важно отметить, что речь идёт не о фактических рыночных ценах на недвижимость, а о расчётной стоимости, которая используется при обеспечении жильём данной категории граждан.
Новые показатели установлены на четвёртый квартал 2026 года и заменят значения, утверждённые ранее в августе.