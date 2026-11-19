В Астраханской области решили полностью остановить легальную розничную торговлю вейпами. Депутаты регионального парламента единогласно приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать пять лет — до 1 марта 2032 года. Главной целью инициативы стала защита здоровья жителей, в первую очередь детей и подростков. При этом под запрет попадут не все альтернативы обычным сигаретам.

Что исчезнет из магазинов, а что останется

Новый областной закон касается розничной торговли электронными системами доставки никотина (ЭСДН) и жидкостями для них — то есть устройств, в которых специальный состав нагревается и превращается во вдыхаемый аэрозоль.

Основные правила нового закона:

Запрет на продажу всем: если сейчас федеральный закон запрещает продавать вейпы только несовершеннолетним, то с 1 марта 2027 года купить такую продукцию в астраханских магазинах не смогут и взрослые.

если сейчас федеральный закон запрещает продавать вейпы только несовершеннолетним, то с 1 марта 2027 года купить такую продукцию в астраханских магазинах не смогут и взрослые. Хранение и использование не запрещены: ограничения распространяются именно на розничную торговлю. Владеть или пользоваться уже купленными ранее устройствами закон не запрещает (правила парения в общественных местах регулируются другими нормами).

ограничения распространяются именно на розничную торговлю. Владеть или пользоваться уже купленными ранее устройствами закон не запрещает (правила парения в общественных местах регулируются другими нормами). Системы нагревания табака остаются: устройства типа IQOS и стики к ним под запрет не попадают. Они относятся к другой категории товаров, так как нагревают не жидкость, а специальный табак. Для обычного покупателя разница может казаться незначительной, но с точки зрения закона она принципиальна.

Право вводить подобные ограничения регионы получили после изменений в федеральном законодательстве — Астраханская область присоединилась к ряду субъектов РФ, уже воспользовавшихся этой возможностью.

В чём реальная опасность вейпов

Слово «парилка» создаёт иллюзию, что человек вдыхает безобидный водяной пар, однако на деле устройство вырабатывает химический аэрозоль. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в нём могут содержаться:

никотин (даже в некоторых жидкостях, позиционируемых иначе);

тяжёлые металлы и летучие органические соединения;

мельчайшие токсичные частицы, проникающие глубоко в лёгкие.

Для подростков никотин особенно опасен тем, что напрямую влияет на формирующийся мозг — ухудшает память, концентрацию внимания и контроль импульсов. При этом и безникотиновые жидкости нельзя считать безопасными: их аэрозоль раздражает дыхательные пути. По оценкам ВОЗ, в мире электронные сигареты используют более 100 миллионов человек, из них минимум 15 миллионов — подростки 13–15 лет (в Европейском регионе ВОЗ их доля в этой возрастной группе достигает 14,3%).