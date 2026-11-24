В Астрахани продолжают заменять металлические мусорные бункеры современными пластиковыми евроконтейнерами. Это позволит улучшить внешний вид контейнерных площадок, сделать их удобнее для жителей и предотвратить незаконный сброс отходов «серыми» возчиками.

Металлические бункеры объёмом восемь кубометров часто становятся местом незаконного сброса строительных и древесно-кустарниковых отходов, а также автомобильных шин.

Специалисты «ЭкоЦентра» уже убрали металлические бункеры с контейнерных площадок по следующим адресам:

ул. Звёздная, 31;

ул. Кубанская, 25;

ул. Волгоградская, 85е;

ул. Софьи Перовской, 101/8;

ул. Комсомольская, 66;

ул. Промышленная, 14;

ул. Авиационная, 34а;

ул. Дзержинского, 58;

ул. Сун Ят-Сена, 61;

пр. Бумажников, 13;

пер. Грановский, 71/1 и 71/3.

Работы также проведены по другим адресам.

Всего с начала 2026 года взамен металлических бункеров установили 73 контейнера. До конца декабря компания планирует заменить ещё 10 бункеров.

В общей сложности в этом году региональный оператор обновил свыше 1500 единиц тары на территории Астраханской области. Плановые работы продолжатся до конца года.

Региональный оператор напоминает жителям, что евроконтейнеры предназначены исключительно для твёрдых коммунальных отходов. Выбрасывать в них тлеющие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы запрещено.