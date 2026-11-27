В Астрахани стартовал ежегодный конкурс «Украсим город вместе» на лучшее новогоднее оформление фасадов и дворов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Игорь Редькин.



«Начали готовить город к Новому году. Хочется, чтобы праздничное настроение чувствовалось не только дома, но и на улицах. По дороге в школу, во время прогулки или возвращаясь с работы, жители должны видеть, как постепенно преображается город к празднику. Особенно этого ждут дети», — отметил мэр.

Специалисты муниципального «Горсвета» уже проверили состояние новогодней иллюминации. На улице Советской включили светодиодную гирлянду, заработала праздничная подсветка на мостах, в парках, скверах и на площади Ленина, где в этом году вновь установят главную городскую ёлку.

Администрация Астрахани приглашает предпринимателей, управляющие компании и товарищества собственников жилья присоединиться к праздничному оформлению города.

«Приглашаю бизнес участвовать: украсьте фасады, витрины, входные группы и прилегающие территории. Управляющие компании и ТСЖ прошу уделить внимание дворам. Праздничное убранство складывается не только из центральных улиц — хочется, чтобы новогодние огни встречали людей и рядом с домом, в привычных дворах, где гуляют семьи и играют дети, — обратился к бизнес-сообществу Игорь Редькин. — Давайте вместе постараемся сделать оформление красивым и гармоничным, чтобы украшения дополняли друг друга и радовали жителей. Когда к подготовке подключается весь город, праздник становится ближе к каждому дому».