В Астрахани поставили точку в истории с упорным предпринимателем, который решил вернуть на прежнее место уже снесенную незаконную кофейню на улице Победы, 29. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее по иску мэрии суд постановил демонтировать самовольно установленную торговую точку. В отведенный законом срок владелец не стал убирать павильон и взялся за дело только тогда, когда к объекту подогнали три единицы тяжелой техники, а само кафе отключили от воды и электричества. Тогда предприниматель вынес мебель с оборудованием, разобрал конструкцию и зачистил участок.

Однако уже через несколько дней на освобожденной муниципальной земле снова вырос павильон.

По инициативе городской администрации судебное производство возобновили и назначили принудительный повторный снос на 20 ноября 2026 года. Впрочем, на этот раз бизнесмен решил не дожидаться приезда спецтехники и в ночное время самостоятельно вывез незаконное строение с территории.