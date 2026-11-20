В Астрахани продолжается подготовка к зимнему сезону: сейчас, когда в деревьях остановилось сокодвижение, в городе активно проводят обрезку веток и опиловку. Как сообщили в администрации Астрахани, эти работы выполняют не только муниципальные коммунальные службы, но и управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, а также владельцы частных домов.

Однако далеко не все ответственные организации и горожане убирают за собой порубочный материал. Спиленные ветки нередко бросают прямо возле контейнерных площадок, на обочинах дорог и других территориях, из-за чего вокруг быстро начинают расти горы бытового мусора.

На данный момент техника муниципальных коммунальных предприятий работает во всех районах города — с помощью щеподробилок ветки измельчают и вывозят. К представителям бизнеса и горожанам обратился глава Астрахани Игорь Редькин, призвав соблюдать порядок: