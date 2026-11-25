В Астрахани ищут новый дом для восьмилетней немецкой овчарки по кличке Вольфрудель Аватар. Собака завершила службу в полиции и теперь может обрести нового хозяина.

Центр кинологической службы УМВД России по Астраханской области объявил о безвозмездной передаче четвероногого питомца. Забрать овчарку могут как частные лица, так и общественные организации.

Вольфрудель Аватар родился 12 ноября 2018 года. У собаки есть идентификационный чип с номером 643090000373804.

Желающие подарить бывшему четвероногому полицейскому новый дом и окружить его заботой могут обратиться в Центр кинологической службы регионального УМВД.

Узнать подробности о питомце и условиях его передачи можно по телефону 8 (8512) 44-82-90.