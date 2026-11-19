Маленький гибрид степного кота, которого недавно забрали из Астрахани в реабилитационный центр, официально обрел имя. Специалисты назвали пушистого подопечного Басом — сразу по двум причинам: в честь Баскунчакского заповедника и благодаря его невероятно громкому, басовитому мурлыканию.

Эта история началась после того, как котёнка пытались выходить в обычных домашних условиях, но из-за отсутствия опыта подобрали ему неподходящий уход. В результате у малыша развились гнойная инфекция глаз и начало дисплазии тазобедренного сустава из-за нехватки нужных веществ для роста.

Сейчас жизнь и здоровье юного хищника в надежных руках. Врачи продолжают лечить ему глазки и восстанавливать организм. Как отмечают сотрудники центра, Бас оказался абсолютно ручным и ласковым «ребёнком». Его постепенно переводят на правильный, естественный для хищников рацион — в меню уже начали добавлять перепелов и цыплят.

Поскольку котенок является полным импринтом и полностью ориентирован на человека, выпустить его в дикую природу, как это ранее сделали со степной кошкой по имени Степь в районе «Баскунчака», уже не получится — на воле он не выживет. Поэтому Бас навсегда останется жить в центре, где для него в будущем построят просторный вольер для прогулок.