В Астрахани обсудили, как увеличить численность осетровых видов рыб и защитить форель от болезней. Эти вопросы подняли на заседании Волго-Каспийского научно-промыслового совета, которое прошло 19 и 20 ноября под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Специалисты «Главрыбвода» рассказали о проблемах, которые мешают увеличивать объёмы выпуска молоди осетровых в естественную среду. В частности, необходимо обновлять поголовье рыб, от которых получают потомство на рыбоводных заводах.

Кроме того, специалисты считают необходимым возобновить работы на каналах-рыбоходах в дельте Волги. Это поможет создать более благоприятные условия для естественного размножения рыбы и восстановления её запасов.

Ещё одной темой заседания стало выращивание пресноводной форели. Представители АО «Рыбные корма» и Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных рассказали о возможностях создания российской вакцины, которая поможет защитить рыбу от заболеваний.

Также на заседании обсудили применение современных цифровых технологий в рыбоводстве. С их помощью планируется определять наиболее подходящие места для размещения рыбоводных ферм в Каспийском бассейне.