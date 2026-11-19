На осетровых рыбоводных заводах Каспийского филиала «Главрыбвода» завершили важный этап подготовки к будущему нерестовому сезону — осеннюю бонитировку маточных и ремонтных стад. Специалисты провели детальную ревизию белуги, русского осетра, севрюги и стерляди.

Главная задача такого учёта — оценить состояние поголовья и отобрать зрелых производителей, которые смогут дать потомство уже весной 2027 года. Параллельно рыбоводы фиксируют особей, находящихся в межнерестовом интервале, а также подрастающее поколение, которое в будущем пополнит маточное стадо. Непродуктивных и нездоровых рыб в ходе осмотра отбраковывают.

У каждого «воспитанника» заводов есть собственный электронный чип. Цифровая метка позволяет безошибочно идентифицировать любую особь и занести в специальный паспорт (реестр РМС) все актуальные параметры:

размер и вес рыбы;

стадию её зрелости;

кратность нереста.

По итогам осенней проверки 2026 года на предприятиях Каспийского филиала учли 4109 осетровых рыб. В это число вошли 1079 зрелых самок белуги, осетра, севрюги и стерляди. Собранные данные внесут в сводный реестр — они лягут в основу плана по искусственному воспроизводству ценных пород рыб на следующий год и ближайшую перспективу.