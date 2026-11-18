Неожиданное природное явление украсило осенний день в Астрахани: 18 ноября в пасмурном небе над центром города появилась нежная радуга.

Красивый кадр, на котором разноцветная дуга раскинулась прямо над телебашней и городскими куполами, сделала местная жительница Ирина Бозюкова. Снимком поделились участники сообщества «Клуб астрономов-любителей имени Ф. Ю. Зигеля».

Для середины ноября такое явление в регионе — большая редкость, обычно радуга радует горожан в теплое время года. Однако осенняя переменчивая погода подарила астраханцам яркий повод для хорошего настроения посреди пасмурного дня.