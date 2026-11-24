В Астрахани назвали предварительную причину повреждения пешеходной зоны Нового моста. По имеющимся данным, к этому привело размытие грунта во внутренней полости конструкции, расположенной под пешеходной частью и скрытой от глаз.

Напомним, повреждение обнаружили минувшей ночью на спуске с Нового моста к Городскому острову по направлению в сторону Трусовского района.

Прибывшие на место специалисты администрации Астрахани обеспечивали безопасность на участке до установки временного ограждения. Утром здесь разместили металлическое ограждение и знаки «Проход запрещён».

Сейчас обследование конструкции моста продолжается. По его результатам будет принято решение о проведении ремонтных работ.

Администрация Астрахани призывает жителей не заходить за ограждение и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.