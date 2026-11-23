Астраханцев 24 ноября ждет переменная облачность, а вот существенных осадков в городе не ожидается. Правда, погода будет довольно ветреной.

Ветер подует с юго-востока и юга. Ночью его скорость составит 6-11 м/с, а днем усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха в Астрахани ночью опустится до 4...6 градусов тепла, а днем поднимется до 10...12 градусов.

В Астраханской области погода будет немного разнообразнее. Ночью обойдется без существенных осадков, а вот утром и днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер останется таким же: юго-восточный и южный, ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

По области ночью столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 9...14 градусов.

Этот прогноз актуален с 19 часов 23 ноября до 19 часов 24 ноября 2026 года.