В Астраханской области автовладелец через суд добился компенсации после того, как страховая компания отказалась организовать ремонт его машины, пострадавшей в ДТП. Вместо восстановления автомобиля у официального дилера страховщик перечислил деньги, сославшись на отсутствие договора со станцией техобслуживания.

Дело рассмотрел Приволжский районный суд. Согласно закону об ОСАГО, страховая компания по общему правилу обязана организовать и оплатить ремонт легкового автомобиля, принадлежащего гражданину. Самостоятельно заменять его денежной выплатой без предусмотренных законом оснований нельзя.

При этом автовладелец не давал явного согласия на получение денег вместо ремонта. Судебная экспертиза также подтвердила, что стоимость восстановления машины оказалась выше.

В итоге суд взыскал со страховой компании убытки по стоимости ремонта у официального дилера, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Решение пока не вступило в законную силу.