В субботу, 21 ноября, в Астраханской области сохранится по-осеннему мягкая и тёплая погода. Актуальный прогноз на ближайшие сутки представили региональные синоптики.

В Астрахани ожидается переменная облачность. Ночью в городе пройдёт слабый дождь, днём существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +6…+8 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов.

По Астраханской области также прогнозируется переменная облачность, ночью местами пройдёт небольшой дождь. Юго-западный ветер будет немного сильнее, чем в областном центре — 8–13 м/с. Ночью по региону ожидается +5…+10 градусов, днём воздух прогреется до +11…+16 градусов.