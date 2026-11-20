В Астрахани на автозаправочных станциях сети «ЛУКОЙЛ» ввели временные ограничения на продажу автомобильного бензина. Теперь за один раз автомобилисты могут приобрести не более 40 литров топлива на одну машину. Лимит распространяется на самые популярные марки — АИ-92 и АИ-95.

Такое решение принял региональный оперативный штаб совместно с поставщиками горючего после оценки текущей ситуации с обеспечением Астраханской области топливом.

Кроме того, на всех заправках сетей «ЛУКОЙЛ» и «Газпром сеть АЗС» продолжает действовать запрет на отпуск топлива в канистры и любые другие переносные емкости.

Что важно знать водителям:

Цель ограничений: в оперштабе пояснили, что меры введены для предотвращения ажиотажного спроса и спекуляций, чтобы гарантировать наличие бензина для большего числа горожан.

в оперштабе пояснили, что меры введены для предотвращения ажиотажного спроса и спекуляций, чтобы гарантировать наличие бензина для большего числа горожан. На что лимит не действует: дизельное топливо и сжиженный газ продаются в прежнем режиме, без каких-либо ограничений по объему.

Ситуация на топливном рынке региона находится на ежедневном контроле областного оперштаба. О сроках снятия введенных ограничений пока не сообщается.