

​Многодетная астраханка подала в суд на работодателя из-за невыплаченных отпускных и задержки оформления детского пособия. Помимо задолженности и процентов за несвоевременные выплаты, женщина требует компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Астрахани, женщина воспитывает четверых несовершеннолетних детей и с 2018 года работает в организации кассиром-оператором.

В августе 2026 года после окончания отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет астраханка подала заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск с 14 августа. Однако, по словам женщины, работодатель самостоятельно перенёс начало отпуска на 15 августа, объяснив это тем, что не успевает выплатить отпускные в установленный законом трёхдневный срок.

Кроме того, астраханка утверждает, что до сих пор не получила отпускные за 21 календарный день отпуска, предоставленного ей в ноябре 2024 года. По её словам, работодатель без письменного согласия женщины зачёл эти деньги в счёт выплат, которые она получила в 2023 году перед уходом в отпуск по беременности и родам.

Ещё одной причиной обращения в суд стала задержка оформления детского пособия. Как указано в иске, работодатель более восьми месяцев не передавал необходимые сведения в Социальный фонд России и сделал это только после вмешательства прокуратуры.

Многодетная мать просит суд:

признать незаконным перенос даты начала отпуска и продлить следующий отпуск на один неиспользованный день;

признать незаконным зачёт отпускных и взыскать задолженность в размере 13 284,81 рубля;

взыскать более 21 800 рублей компенсации за задержку выплаты отпускных и пособия;

взыскать 250 тысяч рублей компенсации морального вреда;

обязать работодателя выдать справку об оставшихся неиспользованных днях отпуска.

Исковое заявление поступило в Советский районный суд Астрахани. Дело будет передано судье с помощью автоматизированной системы распределения дел.