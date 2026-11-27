В Астрахани сформировали адресную программу ремонта дорожной инфраструктуры, в которую включат шесть мостов и десять городских дорог. Среди них — улицы Академика Королёва, Юрия Селенского и Августовская. Об этом в ходе ежегодной прямой линии рассказал губернатор Игорь Бабушкин.

Когда отремонтируют Новый мост

По словам главы региона, Новый мост через Волгу капитально не ремонтировали более 35 лет. После обрушения части пешеходного пролёта специалисты приступили к детальному обследованию сооружения.

Губернатор отметил, что ямочный ремонт являлся временным решением, а для комплексного обновления моста необходимо федеральное финансирование.

Проектирование запланировано на 2027 год, проведение капитального ремонта — предварительно на 2029 год.

Ремонт Царевского моста

После обнаружения дефектов конструкций Царевского моста наиболее проблемный участок перекрыли. Специалисты провели необходимую экспертизу.

«Подрядчик определён, ключевые детали конструкций закуплены и доставлены. Начало ремонта было намечено на декабрь, завершение — в конце 2027 года. Поэтапная организация работ предусматривает сохранение движения по мосту без его полного перекрытия», — пояснил губернатор.

Старый мост

На Старом мосту через Волгу продолжаются масштабные плановые работы по усилению конструкций. На время ремонта организовано реверсивное движение транспорта. Завершить работы планируют до новогодних праздников.

Почему закрыли Восточный обход

Отвечая на вопрос жителей о закрытии Восточного обхода Астрахани, Игорь Бабушкин пояснил, что строительство объекта ещё не было завершено, а движение по дороге ранее осуществлялось в техническом режиме.

В рамках проекта уже проведены масштабные работы по строительству подъездных путей, автомобильных дорог и развязок.

Итоги дорожного сезона

В 2026 году в Астраханской области отремонтировали свыше 60 километров автомобильных дорог и пять мостов, а также обновили ключевые городские магистрали.

По итогам работы регион вошёл в десятку лучших в стране и был отмечен федеральной наградой в рамках «Транспортной недели».