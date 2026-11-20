Астраханская область прозвучала в докладе министра просвещения России Сергея Кравцова на федеральном совещании с регионами, посвященном реализации программы капитального ремонта и строительства образовательных объектов. Регион попал в число субъектов, за которыми сохраняются долги прошлых лет по вводу дошкольных учреждений.

Обсуждая текущие темпы стройки и риски срыва сроков сдачи школ и детских садов на 2027 год, глава Минпросвещения отдельно остановился на переходящих недостроях, которые должны были ввести в эксплуатацию еще в предыдущие периоды.

«Также мы уже видим, что есть недострои. Я хочу обратить внимание: Хабаровский и Приморский края, Архангельская и Кировская области. По детским садам в должниках прошлых лет у нас остается Астраханская область с одним объектом, Иркутская область с одним объектом и Забайкальский край», — заявил Сергей Кравцов.

Помимо переходящих недостроев, министр обозначил регионы с высокими рисками неввода новых объектов в 2027 году — в их числе Хабаровский и Приморский края, Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесская Республика. Также вопросы по отдельным стройкам у ведомства возникли к Дагестану, Ставропольскому краю, Кузбассу, Курганской, Курской, Нижегородской и Рязанской областям.