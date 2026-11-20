В Астраханской области ввели дополнительные меры поддержки для школьных педагогов. Соответствующее постановление № 146 от 20 ноября 2026 года во исполнение указа Президента РФ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Д. А. Афанасьев.

Согласно документу, для учителей, работающих в образовательных организациях региона, устанавливаются две ключевые льготы:

первоочередной прием их детей в детские сады (организации, реализующие программы дошкольного образования) на территории Астраханской области;

первоочередное зачисление их детей в государственные общеобразовательные школы региона, в которых сам педагог занимает должность по основному месту работы.

Воспользоваться этими мерами поддержки учителя могут в период исполнения своих должностных обязанностей по трудовому договору. При этом право на льготу не зависит от педагогического стажа работника и наличия у него иных мер социальной поддержки.

Региональному министерству образования и науки поручено до 1 декабря 2026 года разработать порядок предоставления льгот в государственных учреждениях и проинформировать педагогов о новых возможностях. Аналогичные рекомендации по утверждению порядка приема в муниципальные детские сады и школы в тот же срок даны органам местного самоуправления.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.