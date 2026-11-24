В Астраханской области в среду, 25 ноября, ожидается прохладная погода с дождями и ночными заморозками.

В Астрахани будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +1…+3 градуса, днём — от +4 до +6 градусов.

На территории Астраханской области также ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит 7–12 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов, днём воздух прогреется до +1…+6 градусов.