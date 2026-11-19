Пятница, 20 ноября, в Астраханской области начнется с сырой и туманной погоды, однако днем столбики термометров порадуют ноябрьским теплом. Актуальный прогноз на ближайшие сутки представили региональные синоптики.

В Астрахани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в городе пройдет слабый дождь, на улицы опустится туман. Ветер восточный и юго-восточный во второй половине ночи сменит направление на западное и юго-западное; его скорость составит 5–10 м/с ночью и усилится до 7–12 м/с днем. Температура воздуха в ночные часы составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

По Астраханской области также прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории региона пройдут слабые и небольшие дожди, в отдельных районах сгустится туман. Днем существенных осадков уже не ожидается. Ветер с восточного и юго-восточного во второй половине ночи перейдет на западный и юго-западный: ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Ночью по области термометры покажут +3…+8 градусов, а в дневные часы потеплеет до +10…+15 градусов.