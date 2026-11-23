Астраханская область оказалась на 66-м месте из 85 в рейтинге регионов России по покупательной способности доходов населения. Во втором квартале 2026 года среднедушевой доход жителей региона составил 48,3 тысячи рублей в месяц.

Исследование опубликовали эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и ЕМИСС.

При этом реальные доходы астраханцев с учётом инфляции выросли за год всего на 0,2%. Для сравнения, в среднем по России рост составил 1,1%, а среднедушевой доход достиг 76,7 тысячи рублей.

Соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Астраханской области составило 2,14. Это означает, что на среднедушевой месячный доход можно условно приобрести чуть больше двух таких наборов.

Среди соседних регионов Саратовская область заняла 67-е место, Дагестан — 68-е, Волгоградская область — 72-е, Калмыкия — 75-е.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, а последнюю строчку заняла Ингушетия.