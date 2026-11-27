В Астраханской области предложили расширить круг получателей льготы по транспортному налогу для семей, в которых есть инвалиды с детства, признанные судом недееспособными.

Такая льгота действует в регионе с 2022 года. Сейчас её может получить один из опекунов в отношении одного транспортного средства мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Однако за всё время действия этой нормы налоговым послаблением воспользовался только один человек.

Одной из причин стали действующие условия предоставления льготы. Например, если опекуном является мать, а автомобиль зарегистрирован на отца, семья не может воспользоваться налоговой льготой.

Чтобы устранить это ограничение, подготовлены изменения в областной закон «О транспортном налоге». Право на льготу предлагают предоставить одному из родителей, усыновителей или опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным.

Остальные условия останутся прежними: льгота будет распространяться на один автомобиль мощностью не более 150 лошадиных сил.

Предполагается, что новые правила распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Пока изменения находятся на стадии рассмотрения и не вступили в силу.