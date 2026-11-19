В Астрахани подошел к концу сезон дорожного ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подрядные организации полностью выполнили работы на всех объектах, которые администрация Астрахани включила в план на 2026 год.

«Общая протяжённость обновлённых участков в этом году — более девяти километров. В течение осени подрядчики поэтапно сдавали объекты, последним стала улица Володарского. Здесь обновили покрытие проезжей части, заменили бордюры, отремонтировали тротуар, установили знаки и ограждение. Подрядчик завершает уборку строительного мусора», — отметил глава города Игорь Редькин. Фото: Администрация Астрахани

Кроме улицы Володарского, в этом сезоне при федеральной поддержке городская администрация привела в порядок улицы Боевую, Коммунистическую, Костина, Пугачева, а также участки Набережной Приволжского затона и Адмиралтейской. Сейчас специалисты ведут приемку выполненных работ.